الولايات المتحدة والسعودية تتوصلان إلى اتفاقية للتعاون النووي

توصلت والسعودية، الأربعاء، إلى اتفاقية للتعاون النووي.



وقالت وزارة ، إن " والسعودية تتوصلان إلى اتفاقية تاريخية للتعاون النووي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت شبكة " " نقلت عن مسؤول قوله، إن الاتفاق ينص على أن تتولى شركات أمريكية تشغيل منشآت الطاقة النووية في ، بهدف استخدامها في أغراض مدنية، من بينها دعم مراكز بيانات وتعزيز قدرات المملكة في قطاع الطاقة.



ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات استمرت فترة طويلة، إذ سعت الأمريكي السابق إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية ضمن ترتيبات أوسع لتطبيع العلاقات بين وتل أبيب، قبل أن تتعثر تلك المساعي عقب اندلاع الحرب في بعد هجوم 7 تشرين الأول 2023.



وفي تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الطاقة الأمريكي رايت ووزير إتمام المفاوضات بشأن التعاون النووي المدني، بما يفتح المجال أمام إدخال الأمريكية إلى المملكة.