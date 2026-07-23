قرب حدود العراق.. استهداف منفذ العبدلي الكويتي بطائرات مسيّرة وإغلاقه بالكامل

وأفادت مصادر أمنية وميدانية بأن طائرات مسيّرة استهدفت موقع منفذ العبدلي على الجانب المحاذي لمنفذ العراقي، مما أدى إلى تصاعد الدخان وإحداث أضرار مادية وتفعيل حالة الاستنفار القصوى لدى وحرس الحدود في كلا البلدين.وعلى خلفية هذا الاستهداف، اتخذت السلطات قرارات عاجلة بإغلاق منفذ العبدلي الكويتي ونظيره منفذ سفوان من الجانب العراقي بشكل مؤقت وتوقف حركة المسافرين والتبادل التجاري، كإجراء احترازي لتأمين الشريط الحدودي والحد من تداعيات هذا التصعيد.ويأتي هذا الهجوم عقب ساعات قليلة من تعرض منفذ الشلامجة الحدودي (من الجانب الإيراني) لقصف مماثل أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات وتوقف حركة التنقل لعدة ساعات قبل استئنافها جزئياً، ما يفتح المواجهة على احتمالات توسع نطاق التوتر الميداني على الحدود الجنوبية للبلاد.