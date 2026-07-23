السفارة الأميركية في بغداد تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فورا

وذكرت السفارة في منشور تابعته ، انه " نظراً لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا يزال الوضع الأمني معقداً، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، ينبغي على المواطنين الأمريكيين الموجودين حالياً في الشرق الأوسط توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، وأن يكونوا مستعدين لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، والإغلاق المؤقت للمجال الجوي، وحدوث اضطرابات في حركة السفر".وتابعت ان "بعض شركات الطيران في المنطقة أجلت استئناف تشغيل رحلاتها وفق جداولها السابقة، فيما ألغت شركات أخرى بعض مساراتها".وأضافت، انه " ينبغي على المواطنين الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو المرور عبرها، كما ينبغي على الأمريكيين المسافرين داخل المنطقة أو العابرين من خلالها التحقق من شركات الطيران التي يتعاملون معها للتأكد من أن رحلاتهم ما تزال مجدولة. وفي حال تأثر رحلتكم، يُرجى التواصل مباشرةً مع شركة الطيران للحصول على تفاصيل بشأن أي تغييرات تطرأ على الرحلة".