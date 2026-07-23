الخارجية الأمريكية: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة في الوقت الحالي

وقال روبيو في تصريحات صحفية ان، "الثمن الذي ستدفعه سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم"، لافتا الى ان " إيران زجت بالحوثيين في هذا الصراع وسنرى ما سيحدث".وتابع، ان " سياسة الرئيس الأمريكي مع إيران تقوم على مبدأ العين بالعين ورغم مزاعم فإنها تعاني"، مبينا ان " تسعى لإيران غير نووية وهذه هي مصلحتنا".