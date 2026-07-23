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الخارجية الأمريكية: إيران ليست مستعدة لإبرام صفقة في الوقت الحالي
دوليات
2026-07-23 | 03:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
14 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أكد وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو
، اليوم الخميس، ان
إيران
غير مستعدة لإبرام صفقة معنا في الوقت الحالي.
وقال روبيو في تصريحات صحفية ان، "الثمن الذي ستدفعه
إيران
سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم"، لافتا الى ان " إيران زجت بالحوثيين في هذا الصراع وسنرى ما سيحدث".
وتابع، ان " سياسة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
مع إيران تقوم على مبدأ العين بالعين ورغم مزاعم
طهران
فإنها تعاني"، مبينا ان "
الولايات المتحدة
تسعى لإيران غير نووية وهذه هي مصلحتنا".
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