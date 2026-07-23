ترامب: لن نقر الاتفاق النووي مع السعودية إلا إذا انضمت للاتفاقيات الإبراهيمية

وأوضح في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" أنه أبدى موافقته المبدئية على إبرام اتفاق نووي مدني بين وزارة والمملكة العربية ، مؤكداً أن الاتفاق سيكون مقتصراً حصراً على الاستخدامات غير العسكرية ولن يتضمن أي عمليات تخصيب للمواد النووية داخل الأراضي السعودية، على غرار الاتفاقات المماثلة المبرمة مع دول أخرى في المنطقة.وشدد الرئيس الأمريكي على أن الإقرار النهائي لهذا التفاهم النووي "مرهون بشكل كامل" بانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، التي وصفها بـ"المحترمة والناجحة"، مشيراً إلى أن بلاده لا تعارض إنشاء منشآت نووية مدنية خالية من التخصيب، شريطة الالتزام بالشروط السياسية والأمنية المحددة التي تشكل ركيزة للسياسة الخارجية الأمريكية بالمنطقة.