المركزية الأميركية: مقاتلة F-16 تقلع من قاعدة في الشرق الأوسط والقوات متأهبة

وذكرت القيادة، في بيان مقتضب، أن "طائرة مقاتلة من طراز أقلعت من قاعدة في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن "القوات الأميركية تبقى متأهبة وجاهزة لتنفيذ المهام الموكلة إليها".تأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحتفظ بانتشار عسكري في عدد من الدول بهدف حماية قواتها ومصالحها ودعم عمليات الردع والاستجابة لأي تهديدات محتملة.وتواصل الأميركية الإعلان بشكل دوري عن أنشطة قواتها الجوية والبحرية والبرية في إطار عملياتها العسكرية بالمنطقة.