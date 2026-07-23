ترامب: أدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران

وقال في تصريحات لموقع "أكسيوس" الإخباري، انه "أدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد ، وبشكل أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى".وأضاف: "أنا على وشك اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الهجوم، واستعداداتنا قائمة ومكتملة لذلك".