انهيار أرضي في الصين يتسبب بمقتل واصابة 21 شخصا وفقدان 50 آخرين

وذكرت وسائل أن "عدد القتلى جراء الأرضي الذي ⁠وقع الأسبوع الماضي بمدينة بجنوب غرب البلاد، ارتفع إلى 11 شخصا، وإصابة عشرة، فضلا عن ‌فقدان ⁠50 آخرين".من جانبها، اعلنت (شينخوا) إن "فرقا متخصصة ⁠لا تزال تعمل على انتشال جثث ⁠المفقودين".