مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح قرار يطالب ترامب بإنهاء الحرب ضد إيران

وصوت المجلس اليوم لمصلحة القرار بأغلبية 214 نائباً مقابل 208، بعدما انضم أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين وكسروا موقف حزبهم الداعم للرئيس.توجيه بموجب القانون: ينص القرار على توجيه ، بموجب قانون صلاحيات الحرب، إلى إنهاء مشاركة القوات الأمريكية في الأعمال القتالية مع التي لم تحصل على تفويض من .يحمل القرار طابعاً سياسياً ورمزياً بدرجة كبيرة، وسط خلاف قانوني مستمر بشأن قدرة الكونغرس على إلزام الرئيس بإنهاء العمليات العسكرية من خلال قرار متزامن لا يُحال إليه لتوقيعه.من المقرر أن ينظر في قرار منفصل يتعلق بصلاحيات الحرب، في وقت تتزايد فيه انتقادات المشرعين لطريقة للنزاع، مع تعثر مفاوضات السلام وتصاعد الضربات المتبادلة خلال الأسابيع الأخيرة.وجاء التصويت بعد مقتل أربعة عسكريين أمريكيين في الشرق الأوسط خلال نهاية الأسبوع، بالتزامن مع اتساع المخاوف داخل الكونغرس من غياب مسار واضح لإنهاء الحرب.وكان قد أقر في 3 حزيران/يونيو قراراً سابقاً بشأن الحرب بأغلبية 215 صوتاً مقابل 208، في أول تصويت ناجح للمجلس للحد من العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.