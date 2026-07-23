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انفجارات قوية تهز جزيرة بوبيان الكويتية
دوليات
2026-07-23 | 12:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
334 شوهد
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، بوقوع هجوم على
الكويت
وسماع دوي انفجارات في
جزيرة بوبيان
شمال البلاد.
وذكرت
وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)
، أنه عقب ورود أنباء عن انفجارات شديدة في
الكويت
، تم سماع دوي عدة انفجارات قوية في
جزيرة بوبيان
شمال البلاد.
وأشارت التقارير الأولية وفق المصدر ذاته، إلى أن الانفجارات كانت قوية لدرجة الشعور بها في المناطق المحيطة.
ولم تصدر السلطات
الكويتية
أي بيان رسمي حتى الآن حول سبب الانفجارات أو الأضرار أو الخسائر المحتملة.
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