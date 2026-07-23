انفجارات قوية تهز جزيرة بوبيان الكويتية

وذكرت ، أنه عقب ورود أنباء عن انفجارات شديدة في ، تم سماع دوي عدة انفجارات قوية في شمال البلاد.وأشارت التقارير الأولية وفق المصدر ذاته، إلى أن الانفجارات كانت قوية لدرجة الشعور بها في المناطق المحيطة.ولم تصدر السلطات أي بيان رسمي حتى الآن حول سبب الانفجارات أو الأضرار أو الخسائر المحتملة.