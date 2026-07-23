ناقلة نفط إيرانية تعبر خط الحصار الأمريكي وتدخل بحر عُمان

وقالت الوكالة إن الناقلة تجاوزت الإجراءات المفروضة على ، في وقت أشارت فيه إلى أن الحصار البحري جاء بعد أكثر من أسبوع من إصدار الرئيس الأمريكي أمرا بفرضه للمرة الثانية، معتبرة أن الخطوة تمثل خرقا للتفاهمات بين الجانبين.وذكرت الوكالة أن الناقلة التي تمكنت من العبور لا تحمل شحنة نفطية، لكنها يمكن أن تستخدم كخزان عائم متنقل.