ترامب يعترف باحتفاظ إيران بقدرات عسكرية رغم الضربات الأمريكية

وقال في كلمة ألقاها في ، اليوم الخميس: "إنهم (الإيرانيون) أذكياء وما زالوا يمتلكون قدرات معينة"، وذلك في اعتراف نادر بفاعلية القدرات العسكرية الإيرانية المتبقية على الرغم من الحملة العسكرية الأمريكية.وجاءت هذه التصريحات في وقت تشن فيه واشنطن ضربات جوية على أهداف إيرانية منذ 8 تموز الحالي، بعد أن أعلن ترامب انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 18 حزيران.ورفض ترامب في الوقت نفسه ادعاءات وسائل الإعلام الأمريكية بأن أصبحت الآن في موقف أقوى مما كانت عليه قبل أربعة أشهر، معتبرا أن الأمور تسير لصالح "بشكل أفضل مما كان أي شخص يتوقعه"، حسب تعبيره.يأتي هذا الاعتراف بعد أيام من إفادة وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بأن كلفة الحرب مع بلغت 37.5 مليار دولار، مع إشارته إلى أن الولايات المتحدة لا تستبعد امتلاك طهران قدرات عسكرية مخفية.