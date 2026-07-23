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إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية
دوليات
2026-07-23 | 15:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
941 شوهد
أعلنت
وزارة الصحة الإيرانية
، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية على
إيران
منذ 27 حزيران 2026.
وقال رئيس
مركز العلاقات العامة
والإعلام بوزارة
الصحة
الإيرانية حسين كرمانبور، في منشور على منصة شركة "إكس"، إن "عدد الشهداء جراء الغارات الجوية الأمريكية التي بدأت في 27 يونيو بلغ 55 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 629".
وأفاد كرمانبور بأنه "من بين المصابين 46 امرأة و24 طفلا ومراهقا دون سن 18 عاما، ومن بين الضحايا 6 نساء و3 أطفال ومراهقون دون سن 18 عاما".
وأشار في تدوينته إلى أنه وحتى الآن، أجريت 52 عملية جراحية ولا يزال 36 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.
ومنذ أيام، تشن
الولايات المتحدة
موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل
إيران
، بينما ترد
طهران
بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية تقول إنها مرتبطة
بواشنطن
في دول بالمنطقة.
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