إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية

وقال رئيس والإعلام بوزارة الإيرانية حسين كرمانبور، في منشور على منصة شركة "إكس"، إن "عدد الشهداء جراء الغارات الجوية الأمريكية التي بدأت في 27 يونيو بلغ 55 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 629".

وأفاد كرمانبور بأنه "من بين المصابين 46 امرأة و24 طفلا ومراهقا دون سن 18 عاما، ومن بين الضحايا 6 نساء و3 أطفال ومراهقون دون سن 18 عاما".



وأشار في تدوينته إلى أنه وحتى الآن، أجريت 52 عملية جراحية ولا يزال 36 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.



ومنذ أيام، تشن موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل ، بينما ترد بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية تقول إنها مرتبطة في دول بالمنطقة.