الكويت تعلن التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات

أعلنت رئاسة للجيش ، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر ما وصفته بـ"العدوان الإيراني الآثم".



وأوضحت رئاسة الأركان، في بيان على منصة "إكس"، أن أي أصوات انفجارات قد يسمعها المواطنون هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية". ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، مساء الخميس، بوقوع هجوم على وسماع دوي انفجارات في شمال البلاد.