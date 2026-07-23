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دول الخليج والأردن تدين "الهجمات الإيرانية" وترحب بقرار الحكومة العراقية
دوليات
2026-07-23 | 17:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
629 شوهد
أدانت دول
مجلس التعاون الخليجي
والأردن، الخميس، ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية المتواصلة" على أراضيها، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صريحا لميثاق
الأمم المتحدة
والقانون الدولي، كما رحبت بقرار
الحكومة العراقية
حصر السلاح بيد الدولة.
كما دعت
مجلس الأمن
إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف هذه الهجمات فورا، مع التأكيد على حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها.
وفي بيان مشترك، أكدت الدول السبع وحدة موقفها تجاه التصعيد الإيراني، مشيرة إلى أن الهجمات تستهدف أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية المدنية، وتشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.
وأوضح البيان أن الهجمات الإيرانية تخالف
ميثاق
الأمم المتحدة
والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب مخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 والالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم ذات الصلة.
وأكدت الدول السبع تمسكها بحقها في
الدفاع عن النفس
، سواء بشكل فردي أو جماعي، استنادا إلى المادة "51" من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية ومنشآتها الحيوية.
ورحب البيان بقرار
رئيس الوزراء
العراقي
علي الزيدي
حصر السلاح بيد الدولة قبل 30 أيلول، معربا عن دعم الدول السبع للخطوات التي تتخذها
الحكومة العراقية
لمنع استمرار العمليات العدائية ضد دول المنطقة.
كما جددت الدول دعوتها لمجلس
الأمن الدولي
لاتخاذ موقف حازم عبر إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية بشكل فوري، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بحرية الملاحة وأمنها في
مضيق هرمز
وباب المندب، واستعدادها للتعاون مع دول المنطقة والمنظمة
البحرية الدولية
للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار وفق أحكام القانون الدولي.
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