دول الخليج والأردن تدين "الهجمات الإيرانية" وترحب بقرار الحكومة العراقية

كما دعت إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف هذه الهجمات فورا، مع التأكيد على حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها.وفي بيان مشترك، أكدت الدول السبع وحدة موقفها تجاه التصعيد الإيراني، مشيرة إلى أن الهجمات تستهدف أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية المدنية، وتشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.وأوضح البيان أن الهجمات الإيرانية تخالف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب مخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 والالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم ذات الصلة.وأكدت الدول السبع تمسكها بحقها في ، سواء بشكل فردي أو جماعي، استنادا إلى المادة "51" من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية ومنشآتها الحيوية.ورحب البيان بقرار العراقي حصر السلاح بيد الدولة قبل 30 أيلول، معربا عن دعم الدول السبع للخطوات التي تتخذها لمنع استمرار العمليات العدائية ضد دول المنطقة.كما جددت الدول دعوتها لمجلس لاتخاذ موقف حازم عبر إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية بشكل فوري، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بحرية الملاحة وأمنها في وباب المندب، واستعدادها للتعاون مع دول المنطقة والمنظمة للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار وفق أحكام القانون الدولي.