فيضانات عارمة في فرجينيا الأمريكية

ودفعت السيول القوية كميات ضخمة من المياه والوحل إلى الطوابق الأولى لعدد من المنشآت، وكان من أبرزها فندق " إن" (Hampton Inn) في مدينة ويستون، حيث حاصرت المياه النزلاء والموظفين.وغمرت المياه مواقف السيارات التابعة للفنادق والمجمعات التجارية بالكامل، مما أدى إلى تلف عشرات المركبات التي غطتها المياه حتى مستوى النوافذ.وأدت الأمطار الرعدية المتواصلة إلى فيضان والجداول المحلية الصغيرة بشكل خاطف، وتحول الشوارع الرئيسية في المدينة إلى ممرات مائية تدفقت فيها السيول بقوة.واستنفرت فرق الإطفاء والدفاع المدني في مقاطعة "لويس" لتقديم المساعدة، واستخدمت القوارب المطاطية لإجلاء النزلاء المحاصرين داخل الفندق المتضرر وتأمينهم في مواقع مرتفعة.كما أصدرت للأرصاد الجوية تحذيرات مشددة لسكان غرب ووسط الغربية من خطر القيادة في الشوارع المغمورة، مع استمرار توقعات بهطول مزيد من الأمطار.