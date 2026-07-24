تقرير دولي: ترامب يزداد تشددا تجاه إيران

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن شن هجوما لاذعا على القادة الإيرانيين خلال اجتماع عقد أخيرا في المكتب البيضاوي، ووصفهم بأنهم "مجانين"، معتبرا أن "لا تفهم سوى القوة العسكرية".وأضاف المسؤول أن ترامب يرى نفسه في حالة "انتقام" من إيران، ولا يعتقد بوجود خيارات أفضل من مواصلة الضربات العسكرية.كما نقلت الصحيفة عن مصادر أميركية أن الحرب تركت آثارا شخصية على ترامب وعدد من كبار مستشاريه، في ظل تحذيرات استخباراتية من تهديدات إيرانية باغتيالهم.في المقابل، قال مصدران أميركيان للصحيفة إن " والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لا يزالان يعتقدان بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم تراجع فرص المسار الدبلوماسي".وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه الأميركية (سنتكوم) إكمال الليلة الثالثة عشرة على التوالي من عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، ضمن حملة تقول إنها تهدف إلى تقليص التهديدات التي تشكلها على الملاحة التجارية في .تتأهب.. ورسالة ردع إلى إيرانوقالت "سنتكوم" إن الضربات استهدفت مراكز الإيرانية، ومستودعات تخزين الطائرات المسيّرة، وشبكات الاتصالات، ومواقع المراقبة الساحلية، والقدرات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بهدف الحد من التهديدات التي تواجه السفن التجارية والبحارة المدنيين.وأكدت القيادة المركزية أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة، وأن السفن التجارية تواصل عبورها بأمان بدعم من القوات الأميركية، مشيرة إلى انتشار أكثر من 50 ألف عسكري أميركي في أنحاء الشرق الأوسط.