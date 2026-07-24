الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الأردن والبحرين

وقال الجيش الإيراني في بيان إنه "استهدف قاعدة الشيخ الجوية في "، مشيراً إلى أن "الهجوم طال خزانات الوقود وأماكن إقامة القوات الأمريكية داخل القاعدة".وأضاف أنه "استهدف أيضاً قاعدة الأزرق الجوية في "، مؤكداً أن "الهجوم شمل حظائر الطائرات وأماكن إقامة القوات الأمريكية باستخدام مسيّرات (آرش)".وأضاف البيان أن "أي إجراء يتخذ ضد مصالحنا القانونية سيقوض الأمن والمصالح الاقتصادية لباقي دول المنطقة".