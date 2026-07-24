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صحيفة أميركية: ترامب مستاء من نتنياهو ويتجنب لقاءه
دوليات
2026-07-24 | 04:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
135 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
كشفت صحيفة "
وول ستريت
جورنال"، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في
الإدارة الأمريكية
، أن
الرئيس دونالد ترامب
يتجنب عمدا عقد لقاءات شخصية مع
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
.
ووفقا للتقرير، فإن
ترامب
لم يلتق بنتنياهو شخصيا منذ شهر فبراير الماضي، على الرغم من استمرار الاتصالات الهاتفية بينهما بشكل منتظم، ويأتي هذا التجنب في وقت يسعى فيه نتنياهو، منذ أسابيع، إلى ترتيب لقاء مع الرئيس الأميركي، غير أن الجهود الإسرائيلية لم تثمر حتى الآن عن نتيجة، في مشهد يعكس تباعداً في المواقف بين البلدين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يبذلون جهودا مضنية لتنظيم لقاء بين ترامب ونتنياهو، خاصة مع إمكانية سفر الأخير إلى
الولايات المتحدة
الأسبوع المقبل لحضور جنازة السيناتور
ليندسي
غراهام، إلا أن الرحلة لم تحظ بعد بالموافقة النهائية، وسط حالة من الغموض حول موقف
البيت الأبيض
من هذه الزيارة المحتملة، في حين كانت بوابة أكسيوس قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب أبدى غضبه خلال محادثة هاتفية مع نتنياهو، مما يزيد من تعقيد العلاقة بين الرجلين.
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