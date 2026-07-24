صحيفة أميركية: ترامب مستاء من نتنياهو ويتجنب لقاءه

ووفقا للتقرير، فإن لم يلتق بنتنياهو شخصيا منذ شهر فبراير الماضي، على الرغم من استمرار الاتصالات الهاتفية بينهما بشكل منتظم، ويأتي هذا التجنب في وقت يسعى فيه نتنياهو، منذ أسابيع، إلى ترتيب لقاء مع الرئيس الأميركي، غير أن الجهود الإسرائيلية لم تثمر حتى الآن عن نتيجة، في مشهد يعكس تباعداً في المواقف بين البلدين.وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يبذلون جهودا مضنية لتنظيم لقاء بين ترامب ونتنياهو، خاصة مع إمكانية سفر الأخير إلى الأسبوع المقبل لحضور جنازة السيناتور غراهام، إلا أن الرحلة لم تحظ بعد بالموافقة النهائية، وسط حالة من الغموض حول موقف من هذه الزيارة المحتملة، في حين كانت بوابة أكسيوس قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب أبدى غضبه خلال محادثة هاتفية مع نتنياهو، مما يزيد من تعقيد العلاقة بين الرجلين.