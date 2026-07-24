ترامب يتوعد بمعاقبة إيران بعد الهجمات في البحر الأحمر

وأدى احتمال امتداد الاضطرابات وتعطل الإمدادات إلى ممر بحري ثان إلى قفزة في أسعار النفط العالمية، في واحدة من أكبر الارتفاعات منذ اندلاع الحرب.بأكثر من ‌ستة بالمئة متجاوزا مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أيار.