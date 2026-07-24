الجيش الأردني يعلن إسقاط 7 صواريخ و6 مسيّرات إيرانية

وقال مصدر عسكري في إن منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو الملكي تمكنت من اعتراض الأهداف قبل وصولها، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة مع مواقع سقوط الشظايا وفق الإجراءات المعتمدة.ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في وقاعدة الشيخ في بطائرات مسيّرة، بالتزامن مع إعلان مواصلة هجماته على أهداف عسكرية داخل لليوم الثالث عشر على التوالي.