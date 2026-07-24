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الجيش الأردني يعلن إسقاط 7 صواريخ و6 مسيّرات إيرانية
دوليات
2026-07-24 | 09:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
157 شوهد
أعلن الجيش
الأردني
، اليوم الجمعة، اعتراض وإسقاط 7 صواريخ و6 طائرات مسيّرة قال إنها كانت قادمة من
إيران
باتجاه أراضي المملكة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.
وقال مصدر عسكري في
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
إن منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو الملكي تمكنت من اعتراض الأهداف قبل وصولها، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة مع مواقع سقوط الشظايا وفق الإجراءات المعتمدة.
ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في
الأردن
وقاعدة الشيخ
عيسى
في
البحرين
بطائرات مسيّرة، بالتزامن مع إعلان
الجيش الأمريكي
مواصلة هجماته على أهداف عسكرية داخل
إيران
لليوم الثالث عشر على التوالي.
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