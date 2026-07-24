ايران تعلن استهداف مواقع أميركية في الأردن وأربيل

وذكر في بيان أن "الهجمات ضمن الموجة الـ27 من عملية "النصر 2"، استهدفت قاعدة الأزرق في ، لافتاً إلى تدمير طائرات مقاتلة وموقع إقامة لجنود أميركيين".وأضاف البيان أن "القوات الإيرانية استهدفت في منظومة دفاع جوي من طراز ومنطاد تجسس، فضلاً عن موقع إقامة لجنود أميركيين".