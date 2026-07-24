وفد دبلوماسي عُماني يصل طهران لبحث إدارة الملاحة في مضيق هرمز

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الوفد العُماني سيجري مباحثات تتعلق بتنظيم حركة السفن في المضيق، فيما أفادت شبكة “سي إن إن”، نقلاً عن مصدر، بأن سلطنة عُمان اقترحت عبر مسارين منفصلين، إلا أن المقترح لم يكتمل بعد، كما طرحت اتفاقية لتنظيم الممرات الملاحية في المضيق.من جانبها، أكدت العُمانية أن مسقط وطهران اتفقتا على مواصلة المحادثات الفنية والسياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن الملاحة في ، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي.