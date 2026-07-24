ترامب: سنبدأ التحقيق فوراً بشأن سرقة أوروبا للشركات الأمريكية

وقال في تصريحات صحفية ان " يستهدف بشكل مباشر الشركات الأمريكية مرة أخرى كعادته.واكد أن" ليست حصالة نقود لأوروبا، ولن نسمح بأن تكون كذلك"، مشيرا أنه "سنبدأ فورا تحقيقا بشأن ممارسات سرقة أوروبا للشركات الأمريكية".وتابع أن "الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنا باهظا لسلوكه غير القانوني وغير الأخلاقي تجاه الشركات الأمريكية".