السلطات الإسبانية: حريق مدريد في ذروته وإخماده مستحيل

وقالت السلطات في تصريحات صحفية ان "حريق في ذروته وإخماده مستحيل".وأُجلي نحو 19 ألف شخص أو حوصروا داخل منازلهم في منطقة مدريد اليوم الجمعة، جراء أسوأ حريق في تاريخ الإسبانية".