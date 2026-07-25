ترامب يضع شرطا لاجراء اتفاق نووي مع السعودية: يجب ان تنضم للاتفاقيات الابراهيمية

– دولي

أكد الرئيس الأمريكي ، إنه لن يمضي قدما في إبرام اتفاق نووي للأغراض المدنية مع ما لم ‌توافق على تطبيع العلاقات مع في إطار الاتفاقيات الابراهيمية.



وأضافت ان "الاتفاق سيُحال بعد ذلك إلى الكونجرس لمراجعته".

وذكرت وزارة أن "الوزير رايت وقع مع نظيره السعودي الأمير اتفاقا لتطوير أول مفاعلات نووية للأغراض التجارية ⁠في ".وأضافت ان "الاتفاق سيُحال بعد ذلك إلى الكونجرس لمراجعته".