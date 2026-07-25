مزحة جديدة من ترامب بشأن إعادة انتخابه للمرة الثالثة

وقال في حفل استقبال مراسلي : "كما هو الحال مع فترة رئاستي، فإن المرة الثانية تكون دائما أفضل. إنها دائما أفضل. والمرة الثالثة ستكون أفضل بكثير". مضيفا: "أنا أمزح فقط".وأكد ترامب في وقت سابق نيته الترشح للرئاسة في انتخابات عام 2028.وارتدى قبعة حمراء كُتب عليها "ترامب 2028"، مما أثار ضحك الحضور. ثم أوضح الرئيس الأمريكي مجددا أنه لم يكن جادا.ووفقا للقانون الأمريكي، فإنه من المقرر أن تنتهي ولاية ترامب الثانية كرئيس في يناير 2029. وينص والعشرون للدستور الأمريكي، الذي أُقر عام 1951، على تحديد ولاية الرئيس بفترتين فقط. ومع ذلك، فقد ألمح الرئيس الأمريكي الحالي مرارا إلى إمكانية ترشحه لولاية ثالثة. كما تطرق ، السياسي الاستراتيجي البارز السابق، لهذا الاحتمال أيضًا في خريف العام الماضي.