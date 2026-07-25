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جورجيا بلا كهرباء لليوم الثاني على التوالي
دوليات
2026-07-25 | 02:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
838 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ذكرت وسائل إعلامية، استمرار انقطاع كبير في التيار الكهربائي في
جورجيا
لليوم الثاني على التوالي.
وانقطعت الكهرباء عن مدينة تبليسي. كما أفادت منظمات مجتمعية محلية بانقطاعها في مدن أوزورجيتي وبوتي وروستافي.
وبسبب هذا الانقطاع، توقفت مضخات المياه عن العمل، مما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه في بعض مناطق تبليسي.
وأشارت وسائل الاعلام الى أن "إشارات المرور في الشوارع معطلة أيضا. ولا توجد أضواء في المتاجر أيضا".
ولم يصدر أي بيان رسمي من شركات الكهرباء بشأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي.
هذا وشهدت
جورجيا
ليلة 24 تموز أيضا انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي.
واستغرق الأمر عدة ساعات حتى تمت إعادة التيار الكهربائي بالكامل.
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