أرقام مرعبة.. "إيبولا" يقتل نصف المصابين به في الكونغو الديمقراطية

ويأتي ذلك وسط تسارع مقلق في انتشار الوباء، حيث وصفه مراقبون بأنه الأسرع تاريخيا في البلاد.وبحسب تقارير ميدانية، دخلت الكوادر الطبية في إضراب عن العمل احتجاجا على تأخر صرف المكافآت المالية، ما تسبب في شلل شبه تام بمركز "إليكيا" لعلاج في مدينة بونيا، في وقت تتوسع فيه رقعة التفشي لتشمل عدة مقاطعات شرقي وشمال شرقي البلاد.وتتركز الإصابات في مقاطعة إيتوري التي تعد البؤرة الرئيسية للوباء، إلى جانب شمال كيفو ومناطق أخرى، فيما حذرت جهات صحية دولية من أن الأرقام الرسمية قد تكون أقل من الواقع بسبب صعوبات ميدانية وأمنية تعيق تتبع المخالطين.