وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، ، إن العملية الأولى استهدفت "أهدافاً حساسة" في ، فيما استهدفت الثانية منشآت في ينبع، باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة، معتبراً أن العمليتين حققتا أهدافهما.وأوضح سريع أن الهجوم جاء رداً على غارات جوية استهدفت مدينة وميناء وجزيرة كمران، مؤكداً استمرار "الحصار البحري" والتلويح بتصعيد العمليات خلال الفترة المقبلة.