حرائق الغابات تُجلي مئات السياح من أبرز الوجهات السياحية في فرنسا



أجلت السلطات الفرنسية أكثر من 400 سائح من شبه جزيرة "كاب فيريه" في مقاطعة جنوب غربي البلاد، بعد اتساع حرائق الغابات التي تهدد المنطقة بالتزامن مع موجة حر شديدة.



وأمرت السلطات بإخلاء عدد من مواقع التخييم وأماكن الإقامة السياحية، فيما أغلقت بعض الطرق ونُفذت عمليات الإجلاء براً وبحراً، مع دعوات للالتزام بتعليمات السلامة.



ووفق السلطات، أتت الحرائق التي اندلعت الثلاثاء الماضي على نحو 8700 هكتار من الأراضي، بينما أكد أن الوضع لا يزال "شديد التوتر"، معلناً طلب دعم أوروبي عبر طائرات ومروحيات للمساعدة في إخماد النيران.