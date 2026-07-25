الصين ترفض رسوم ترامب الجديدة وتحذر من عودة الحرب التجارية مع واشنطن

وقال المتحدث باسم لين إن بلاده ترفض جميع أشكال الإجراءات الأحادية، مؤكداً أن الحروب التجارية لا تخدم مصالح أي طرف.وفرضت رسوماً جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من و59 ، بحجة مكافحة المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، فيما حصلت الصين وعدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين على أعلى نسبة من الرسوم.وتأتي هذه الخطوة بعد هدنة تجارية سابقة بين وواشنطن، وسط مخاوف من عودة التصعيد بين أكبر اقتصادين في العالم.