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لم تنفذ الليلة الماضية.. إسرائيل استعدت لهجمات أمريكية واسعة على إيران
دوليات
2026-07-25 | 12:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
238 شوهد
كشفت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب استعدت لتكثيف الهجمات الأمريكية على
إيران
خلال ليل الجمعة – السبت، وهو ما لم يحدث باعتبار أن
الرئيس دونالد ترامب
قرر منح
طهران
فرصة إضافية.
ونقل موقع "واينت" العبري عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "
ترامب
لا يريد حقا مهاجمة
إيران
، لكنه يقترب من ذلك لأنه لا يجد بديلا". وتعتقد
إسرائيل
أن هذا التأجيل لا يغير التقديرات الأساسية، إذ ترى أن إيران لن تقبل بالشروط الأمريكية، وأن فرص التوصل إلى اتفاق دائم معها تكاد تكون معدومة.
وكشف التقرير أن قطر وسلطنة عمان مارستا ضغوطا كبيرة على إيران لإبداء مرونة، بهدف تجنب تصاعد الهجمات الأمريكية التي كانت تبدو شبه مؤكدة. غير أن التقدير الإسرائيلي يشير إلى أن هذه الفرصة الإضافية لن تنتهي باتفاق، بل قد تكون إيران نجحت مرة أخرى في "شراء الوقت"، ولو لفترة قصيرة، مما يبقي حالة التأهب في إسرائيل والمنطقة مرتفعة.
وقال ترامب، الجمعة، إن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، وأضاف: "إنهم يتحدثون معنا الآن ويريدون إبرام صفقة. لا أعتقد أنهم جاهزون بعد، لكنني مستعد للاستماع. ومع ذلك لا يمكن أن يمتلكوا سلاحا نوويا".
وفي المقابل، ذكرت صحيفة "
نيويورك
تايمز" أن ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه وأعضاء حكومته لبحث إمكانية تكثيف الهجمات، لكنه أكد لاحقا أنه لم يتخذ قرارا نهائيا، مشيرا إلى أنه يفضل الحل الدبلوماسي إذا كان ممكنا.
وفي تطور قد يشكل مبررا أمريكيا لتكثيف الهجمات، ذكرت "نيويورك تايمز" أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى
خامنئي
، أكثر ميلا من والده إلى السعي لامتلاك سلاح نووي، وذلك استنادا إلى تقديرات استخباراتية أمريكية.
كما نقلت "وول
ستريت جورنال
" عن مسؤول أمريكي كبير أن ترامب بات يشكك في جدوى المسار الدبلوماسي، وأنه أصبح في "وضع انتقامي"، ووصف مسؤولين إيرانيين خلال اجتماع في
البيت الأبيض
بأنهم "حثالة" و"مجانين".
وفي سياق متصل، كشفت "نيويورك تايمز" أن إيران رفضت مقترحا لوقف إطلاق النار قدمه ترامب عبر
رئيس الوزراء
العراقي
علي الزيدي
، معتبرة أنها لا ترغب في اتفاق مؤقت لا يحسم قضية السيطرة على
مضيق هرمز
.
كما حذر مسؤولون إيرانيون من أنه في حال وسعت
الولايات المتحدة
هجماتها لتشمل العاصمة
طهران
أو البنى التحتية الحيوية، فإن إيران ستوسع نطاق الحرب في المنطقة، بما في ذلك استهداف تل أبيب، ومطالبة الحوثيين في
اليمن
بإغلاق
مضيق باب المندب
.
وأشار التقرير إلى أن ترامب أعلن عبر منصته "تروث سوشيال" أن أي أضرار تلحق بالسفن ستعوض من الأموال الإيرانية المجمدة والخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة، معتبرا أن هذا الإجراء "عادل ومنصف". ومن المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو
بترامب في
واشنطن
يوم الثلاثاء المقبل، على هامش مراسم تأبين السيناتور ليندسي غراهام، وسط توقعات بأن يكون ملف التصعيد مع إيران على رأس جدول أعمال اللقاء.
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