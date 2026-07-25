موقع أمريكي يتوقع التوصل لاتفاق بشأن هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع

توقع موقع أكسيوس الأمريكي، السبت، التوصل لاتفاق بشأن خلال نهاية الأسبوع.

ونقل الموقع عن مصدرين، " يعكف على خطط لاحتمال شن عمليات كبرى ضد لكن ترمب لم يصدر أوامره بعد".

وأضاف " لم يمنح الجمعة الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات على إيران بعد أن كان يوافق يوميا على خطط الهجمات".

ولفت موقع "أكسيوس" الى "إحراز تقدم في المحادثات ويمكن التوصل لاتفاق بين إيران وسلطنة خلال نهاية الأسبوع"، مضيفا "قرار ترامب بوقف الضربات جاء بعد ساعات من وصول وفد عماني لطهران لإجراء محادثات بشأن ".