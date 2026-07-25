27 قتيلا بهجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش شمال غرب باكستان

وأفاد الجيش بمقتل 27 شخصًا، بينهم جنود ورجال شرطة ومسلحون، في هجوم انتحاري استهدف أمنية باكستان.ووقع الهجوم ليلًا بالقرب من الحدود الأفغانية في منطقة شمال غرب البلاد المضطربة والنائية، والتي لطالما كانت معقلًا للجماعات المسلحة التي تشن هجمات.وأفاد الجيش بمقتل 12 جنديًا وضابطي شرطة ومسؤول في ، بالإضافة إلى 12 مهاجمًا، وحاول المهاجمون اقتحام نقطة التفتيش في منطقة تانك بإقليم بختونخوا، ثم فجروا سيارة مفخخة في الجدار المحيط بالنقطة.وأعلنت باكستان، التي تقاتل ضد الدولة منذ عام 2007، أن أربعة انتحاريين شاركوا في الهجوم.ويُعدّ هذا التفجير الأحدث في سلسلة هجمات متواصلة استهدفت قوات الأمن ومسؤولين ومدنيين آخرين في شمال غرب باكستان، وتصاعدت وتيرة العنف منذ عودة حركة إلى الحكم في المجاورة، حيث تأوي العديد من الجماعات المسلحة.كما تصاعدت الهجمات في إقليم خيبر بختونخوا بشكل حاد، بينما سُجِّلَت موجة من الهجمات والتفجيرات الانتحارية ضد الشرطة في منطقة بانو المجاورة الأسبوع الماضي.وسجّل مركز البحوث والدراسات الأمنية ارتفاعًا في عدد القتلى من 1620 قتيلًا عام 2024 إلى 2331 قتيلًا العام الماضي، في حين أفاد لدراسات السلام بأن الهجمات على مستوى البلاد ارتفعت بنسبة 34% خلال الفترة نفسها.