روسيا تعلن تدمير 146 "مسيرة أوكرانية" فوق مناطقها

أعلنت ، السبت، عن تدمير 146 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال هذا اليوم.



وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن "تدمير المسيرات المعادية ذات الأجنحة الثابتة، تم في الفترة من الثامنة صباحا وحتى الثامنة من مساء هذا اليوم".



وجاء في البيان: "خلال النهار، في الفترة بين الساعة 8:00 و20:00 بتوقيت ، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 146 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفلاديمير، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وريازان، وتولا، وتيومين، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية ، وبحر آزوف".