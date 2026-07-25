في إسبانيا وفرنسا.. إجلاء ربع مليون شخص إثر حرائق

وفي ، تم إجلاء 167 ألف شخص بسبب الحرائق قرب مدينة ومنطقة بجنوب غرب البلاد، إضافة الى 30 ألفا في منطقة لاند الواقعة أيضا في .كما أمرت السلطات جميع سكان شبه جزيرة كاب فيريه السياحية القريبة من بوردو بالمغادرة سواء برا أو بحرا.وفي السياق، دعا ، إلى اجتماع أزمة طارئ السبت مع نشر طائرة نقل عسكري من طراز "إيه 400 إم" مجهزة بمعدات إسقاط جويّ للمساعدة في مكافحة النيران، والتي لم يكن من المقرر إرسالها قبل نهاية يوليو لحين اكتمال تجهيزها.ويأتي ذلك بعد اجتماع عُقد الجمعة أسفر عن إرسال المزيد من القوات وطائرة عسكرية لإلقاء المياه على المنطقة المنكوبة بالحرائق بالقرب من بوردو.وسجلت فرنسا أكبر حرائق هذا الموسم، حيث أتت النيران حتى الآن على أكثر من 40 ألف هكتار من الأراضي، ما يعادل أربعة أضعاف مساحة ، وأتى الحريق على مئة مبنى على الأقل.وفي حصيلة إجمالية، التهمت حرائق الغابات على نحو 98 ألف هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية السنة، وهو رقم غير مسبوق، ويُعدّ شهر يوليو 2026 أسوأ أشهر يوليو في البر الرئيسي الفرنسي منذ بدء تسجيل البيانات عام 2006.