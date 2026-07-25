الحرس الثوري يكشف حجم خسائر الجيش الأمريكي خلال 15 يوماً

وقال محبي في تصريح خاص لوكالة " " إن الخسائر التي لحقت بالقوات الأمريكية شملت مجالات الرادار والدفاع الجوي، والدعم اللوجستي، والبنية التحتية التشغيلية، والقدرات الجوية.وأوضح أن الخسائر في مجال الرادار والدفاع الجوي تضمنت 7 مراكز قيادة وتحكم، و3 أنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، و6 رادارات دفاع جوي من طراز " "، و3 رادارات للتحكم والمراقبة الجوية والبحرية، و8 أنظمة رادارية للكشف والإنذار المبكر، و7 رادارات للدفاع الصاروخي الجوي، و3 أنظمة رادارية EPS، وراداري EPS 117 اثنين، و5 رادارات بعيدة المدى، وراداري دفاع جوي اثنين، ومجموعة رادارية تكتيكية واحدة.وفي مجال الدعم اللوجستي، قال المتحدث باسم إن الهجمات أدت إلى استهداف 6 مراكز لصيانة وإصلاح الطائرات المقاتلة والمروحيات، و3 مراكز دعم لوجستي، و12 خزان وقود، و17 مستودعاً للدعم التسليحي وقطع غيار السفن والطائرات، و6 مخازن صواريخ.وأضاف أن الأضرار شملت، بحسب التصريحات الإيرانية، البنية التحتية التشغيلية، حيث تم استهداف 6 حظائر لطائرات مسيرة من طراز MQ-9، ومبنى لتحضير الطائرات المقاتلة من طراز F-15، ومبنى للطائرات بدون يحتوي على 8 طائرات مسيرة جديدة، ومركزي قيادة، ومنصة لتزويد حاملة الطائرات بالوقود، وحظيرة لطائرات P-8، و4 منصات صواريخ HIMARS، و5 حظائر للطائرات المقاتلة، و4 مجمعات دفاع جوي "باتريوت"، و6 منصات لإطلاق الصواريخ، ومحطة لضخ الوقود، ومركزي اتصالات، ومركز لمعالجة البيانات، ومركز للذكاء الاصطناعي وصفه بأنه قاعدة مركز معالجة البيانات التابع لشركة ، ومركز لتخزين الطائرات بدون طيار، ورصيف لتزويد السفن بالوقود، و4 حظائر إضافية للطائرات المقاتلة، و6 منحدرات للإقلاع والهبوط.وفيما يتعلق بالعمليات الجوية، ذكر محبي أن الخسائر شملت 11 طائرة مقاتلة ومروحية على الأرض، و17 طائرة بدون طيار استطلاعية وعملياتية بينها 8 طائرات جديدة، وطائرة مقاتلة من طراز F-15 داخل حظيرة، وطائرة P-8، وطائرة نقل من طراز C-17، و8 طائرات للتزود بالوقود، و4 مروحيات ثقيلة، و6 صواريخ احتياطية.وأضاف أن منظومات الدفاع الجوي الأمريكية، وخاصة منظومات "باتريوت"، أصبحت ضعيفة للغاية، ما سمح للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية بالوصول إلى أهدافها دون اعتراض.