الكويت تكشف حقيقة مشاركتها في عمليات عسكرية ضد إيران

وأوضحت (كونا) أن سفيرة لدى الشيخة الصباح بعثت برسالة رسمية إلى هيئة تحرير ردا على تقرير تضمن ادعاءات باطلة جملة وتفصيلا بشأن مشاركة دولة في عمليات عسكرية ضد .وذكرت سفيرة الكويت في رسالتها أن ما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 24 يوليو الجاري بقلم الصحفيين Summer Said وShelby Holliday تحت عنوان "Bahrain, Kuwait Warplanes Struck Iran in Rare Gulf Retaliation" لا يمت إلى الحقيقة بصلة.وأكدت أن "الادعاءات الواردة فيه باطلة جملة وتفصيلا"، مشددة على أن الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران كما لم تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي عمليات هجومية ضد أي دولة مجاورة.وجددت التأكيد على أن "موقف دولة الكويت كان ولا يزال ثابتا وواضحا وعلنيا طوال الأزمة الإقليمية الراهنة ويرتكز على مبادئ راسخة تتمثل في احترام القانون الدولي وصون سيادة الدول وتعزيز علاقات حسن الجوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية".