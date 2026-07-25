​روسيا تكشف عن شرطها لتسوية النزاع مع أوكرانيا

وأشار دميتري بيسكوف في حديث للصحفيين، اليوم السبت، إلى أن "تجميد" النزاع في أوكرانيا غير ممكن في الوقت الراهن بسبب موقف ، مضيفا أن "الشرط الرئيسي بالنسبة لنا هو أن نحقق أهدافنا".وأعاد بيسكوف إلى الأذهان أن الشروط الروسية قد تم الإعلان عنها قبل سنتين، مضيفا أن "كل شيء يمكن أن يوقف حتى نهاية هذا اليوم إذا اتخذ نظام كييف القرارات اللازمة".وقد جاء ذلك تعليقا على اقتراح الرئيس الكازاخستاني خلال لقائه بالرئيس الروسي في ، اليوم السبت، بشأن "تجميد" النزاع مع أوكرانيا.وكانت قد طرحت شروطها لإنهاء النزاع في وقت سابق، وهي تضم انسحاب أوكرانيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إضافة إلى التزام أوكرانيا بعدم الانضمام إلى حلف وغيره من التكتلات.