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روسيا تكشف عن شرطها لتسوية النزاع مع أوكرانيا
دوليات
2026-07-25 | 15:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
373 شوهد
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن الشرط الرئيسي بالنسبة لروسيا في ما يتعلق بتسوية النزاع مع أوكرانيا هو تحقيق أهداف
موسكو
.
وأشار دميتري بيسكوف في حديث للصحفيين، اليوم السبت، إلى أن "تجميد" النزاع في أوكرانيا غير ممكن في الوقت الراهن بسبب موقف
كييف
، مضيفا أن "الشرط الرئيسي بالنسبة لنا هو أن نحقق أهدافنا".
وأعاد بيسكوف إلى الأذهان أن الشروط الروسية قد تم الإعلان عنها قبل سنتين، مضيفا أن "كل شيء يمكن أن يوقف حتى نهاية هذا اليوم إذا اتخذ نظام كييف القرارات اللازمة".
وقد جاء ذلك تعليقا على اقتراح الرئيس الكازاخستاني
قاسم جومارت توكاييف
خلال لقائه بالرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
في
أومسك
، اليوم السبت، بشأن "تجميد" النزاع مع أوكرانيا.
وكانت
روسيا
قد طرحت شروطها لإنهاء النزاع في وقت سابق، وهي تضم انسحاب أوكرانيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إضافة إلى التزام أوكرانيا بعدم الانضمام إلى حلف
الناتو
وغيره من التكتلات.
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