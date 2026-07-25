صحيفة أمريكية تكشف عن خطة للاستيلاء على اليورانيوم داخل إيران

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على التخطيط العسكري أن قد يخصص آلاف الكوماندوس لتحقيق هذه المهمة.وقالت الصحيفة: "في هذه العملية المعقدة للغاية، قد يتم إشراك آلاف الجنود من نخبة لاقتحام المنشآت النووية، واجتياز المناطق المفخخة بالألغام، وسيتم ذلك وفقا للخطة باستخدام مجموعات مختصة في التشييد والبناء مع نشر قوات دفاعية أمريكية حول المواقع المستهدفة للتدخل في حال الضرورة.ووفقا للصحيفة، بعد ذلك ستقوم مجموعة صغيرة من بعملية الاستخراج الفعلية، وهي عملية "دقيقة وشديدة الخطورة".وأشارت صحيفة " بوست"، إلى أنه سيتعين على العسكريين الأمريكيين في مسار مثل هذه العملية تطهير المداخل المدمرة للمنشآت، بالتزامن مع صد هجمات الجيش الإيراني، علاوة على ذلك ستتطلب هذه المهمة سيطرة كاملة على ممر للمجال الجوي، بما يسمح للقوات الأمريكية بالعودة عبر التحليق إلى مكان آمن.وكشفت التقارير الصحفية الواردة في صحيفة "نيويورك بوست" ومجلة "ذا هاي سايد" عن تفاصيل لوجستية وعسكرية دقيقة حول خطة الاقتحام المقترحة، والتي وُصفت بأنها قد تكون "الأعقد في التاريخ العسكري".وبحسب هذه التقارير، سيشارك في العملية، فرق النخبة الأمريكية وبالذات السرب الفضي التابع لقوات "سيلز" الخاصة، وكتيبة الرينجرز الثانية لتأمين المواقع، وسرية الذخائر 21 بالجيش الأمريكي، وهي الوحدة المتخصصة التي ستتولى التعامل مع اليورانيوم المخصب ونقله من داخل المنشآت.وستشمل العملية، منشأة أصفهان وهي الهدف الرئيسي الذي رصدت الاستخبارات قيام بتفخيخه بالعبوات الناسفة وزرع ألغام داخل أنفاقه تحسبا للاقتحام، وكذلك منشأة فوردو وموقع "جبل بيكاكس" (جبل الفأس) القريب من نطنز، والذي يُعتقد أن إيران نقلت إليه مئات أجهزة الطرد المركزي مؤخرا.من جانبه، أفاد مصدر عسكري مطلع في إيران يوم الخميس وفق ، بأن الجيش الإيراني تدرب على سيناريوهات متعددة لصد هجمات أمريكية، وأنه مستعد أيضا للغزو البري.