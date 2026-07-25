الجيش الإيراني يعلن تدمير البنى التحتية الأمريكية في أربيل

وأشار العميد أمير أكرمي نيا إلى أن الجيش الإيراني أعاد تأهيل جزء من منظوماته الدفاعية التي تعرضت لأضرار، كما استورد معدات جديدة لتعزيز قدراته الدفاعية.وفي السياق ذاته، كشف المسؤول العسكري أن طائرات "آراش-2" المسيّرة استخدمت خلال مناورات "اقتدار 1401"، مؤكدا أن الجيش الإيراني يمتلك حاليا جيلا جديدا من الطائرات المسيرة يتمتع بقدرات تدميرية أعلى وبدقة تصويب أكبر ومدى أبعد، من دون الكشف عن مواصفاتها الفنية.وكان الإيراني قد أعلن في وقت سابق أنه دمّر منظومة دفاع جوي من طراز " " وبالونا للاستطلاع تابعين للولايات المتحدة في ، إضافة إلى استهداف مقر إقامة لجنود أمريكيين.