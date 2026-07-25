ألمانيا.. قتيل وإصابات في عملية دهس خلال فعاليات "فخر المثليين"

وأفادت صحيفة " " الألمانية، بأن سيارة اقتحمت حشدا من الناس في حديقة تيرغارتن في العاصمة خلال فعاليات "يوم ستريت" أو "فخر ".ووفق الصحيفة الألمانية، وقع الحادث حوالي الساعة العاشرة مساء بالقرب من شارع ليني.وتحدثت صحيفة "بيلد" مع شاهد عيان، صرح بأن شاحنة بيضاء اقتحمت مسرعة حديقة تيرغارتن، مضيفا أنه تم إبلاغ خدمات الطوارئ فورا بوقوع الحادث وسقوط ضحايا.وبحسب المصدر ذاته، تبحث الشرطة عن مشتبه بهم محتملين، حيث أفاد شهود عيان برؤية رجل يقفز من السيارة ويهرب، وذكر المصدر ذاته أن منظمي فعاليات "يوم كريستوفر ستريت" ألغوا الفعالية فورا.وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام محلية بأن شهودا عيانا قالوا إن "الشرطة ألقت القبض على السائق الذي اقتحم الحشود خلال الفعالية".ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة اعتقال منفذ عملية الدهس.