زلزال يضرب جنوب شرقي إيران

الأزمات في محافظة رضا نژاد خالقي، إن "فرق التقييم هرعت إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، وتبين لاحقا أنه لم يخلف أضرارا".وذكر الإيراني أن "الهزة وقعت عند الساعة 03:46:18 على عمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة صفر كيلومتر من بردسير و22 كيلومترا من نكار و36 كيلومترا من باغين، فيما تبعد 62 كيلومترا عن مدينة كرمان".وشهدت خلال الأشهر القليلة الماضية هزات مماثلة بنفس القوة، كان أبرزها بقوة 4.6 درجات ضرب قرب العاصمة وحدود محافظة مازندران في أيار الماضي، دون خسائر تذكر.