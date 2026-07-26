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صحيفة امريكية: ترامب يؤجل تصعيد الضربات على إيران خشية استنزاف مخزونات الصواريخ
دوليات
2026-07-26 | 01:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
145 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أفادت صحيفة "
نيويورك
تايمز" بأن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أرجأ خططا لتصعيد الحملة العسكرية ضد
إيران
، خشية استنزاف مخزونات صواريخ
باتريوت
الاعتراضية وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي.
وذكرت الصحيفة أن
ترامب
قد أرجأ، على الأقل في الوقت الراهن، خطط تصعيد الحملة العسكرية الأمريكية ضد
إيران
بشكل حاد، وذلك خشية أن يؤدي توسيع نطاق الحرب إلى استنزاف خطير للمخزونات المتناقصة أصلا في المستودعات من صواريخ
باتريوت
الاعتراضية وغيرها من الذخائر الخاصة بأنظمة الدفاع الجوي التابعة للبنتاغون في الشرق الأوسط.
وأضافت: "يخشى المسؤولون الأمريكيون من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وتدهور العلاقات مع حلفاء رئيسيين في
الخليج
، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، وتفاقم أزمات الطاقة والهجرة".
ووفقا للصحيفة، جاء قرار تأجيل تكثيف الضربات عقب اجتماع ترامب مع مستشاريه وكبار المسؤولين الحكوميين يوم الجمعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، حذر سرا من إمكانية استئناف العمليات، لكنه أكد أن ذلك سيؤدي إلى استنزاف خطير لمخزونات الصواريخ الاعتراضية".
وأوضحت الصحيفة أن "معظم المقربين من ترامب لم يعتبروا خطة التصعيد حكيمة"، فيما قال مسؤول أمريكي إن "الضربات تأتي بنتائج عكسية، إذ تبقي إيران
متماسكة
وتمكن القادة الإيرانيين من تركيز الاهتمام على التهديد الخارجي ومواجهته".
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