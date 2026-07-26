صحيفة امريكية: ترامب يؤجل تصعيد الضربات على إيران خشية استنزاف مخزونات الصواريخ

وذكرت الصحيفة أن قد أرجأ، على الأقل في الوقت الراهن، خطط تصعيد الحملة العسكرية الأمريكية ضد بشكل حاد، وذلك خشية أن يؤدي توسيع نطاق الحرب إلى استنزاف خطير للمخزونات المتناقصة أصلا في المستودعات من صواريخ الاعتراضية وغيرها من الذخائر الخاصة بأنظمة الدفاع الجوي التابعة للبنتاغون في الشرق الأوسط.وأضافت: "يخشى المسؤولون الأمريكيون من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وتدهور العلاقات مع حلفاء رئيسيين في ، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، وتفاقم أزمات الطاقة والهجرة".ووفقا للصحيفة، جاء قرار تأجيل تكثيف الضربات عقب اجتماع ترامب مع مستشاريه وكبار المسؤولين الحكوميين يوم الجمعة.وأشارت الصحيفة إلى أن "رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، حذر سرا من إمكانية استئناف العمليات، لكنه أكد أن ذلك سيؤدي إلى استنزاف خطير لمخزونات الصواريخ الاعتراضية".وأوضحت الصحيفة أن "معظم المقربين من ترامب لم يعتبروا خطة التصعيد حكيمة"، فيما قال مسؤول أمريكي إن "الضربات تأتي بنتائج عكسية، إذ تبقي إيران وتمكن القادة الإيرانيين من تركيز الاهتمام على التهديد الخارجي ومواجهته".