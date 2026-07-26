إصابة أكثر من 60 عنصر شرطة في اشتباكات مع متظاهرين بإيطاليا

وذكر تقرير الصحيفة أن "حوالي 20 ألف متظاهر، شاركوا في مهرجان حركة "لا للقطارات فائقة السرعة"، وتجمعوا للاحتجاج على بناء خط السكة الحديدية فائق السرعة".وبعد وقت قصير من بدء الاحتجاج، تفرق المشاركون وبدأوا بمهاجمة مواقع بناء عدة أنفاق، ووقعت أعنف أعمال العنف في كيومونت.وأضافت ان "المحتجين اخترقوا الأسوار ودخلوا مواقع البناء، وبدأوا في تخريبها".وتم إلقاء الحجارة والألعاب النارية وزجاجات المولوتوف.كما تم إضرام النار في أربع سيارات شرطة.ووفقا للصحيفة فقد استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، لكن هذا لم يكن كافيا: فقد كان المتظاهرون مجهزين تجهيزا جيدا وبثوا الذعر.بسبب الاضطرابات، تم تعليق حركة القطارات بين مدينتي بوسولينو وبورغوني مؤقتًا، وتم إغلاق جزء من .ويتضمن مشروع فائقة السرعة المدعوم من بين وتورينو إنشاء نفق بطول 57.5 كيلومتر عبر . وتقدر تكلفته بأكثر من 26 مليار يورو.