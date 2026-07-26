نتنياهو يعلن زيارة إلى واشنطن للقاء ترامب

وأكد نتنياهو، خلال جلسة حكومته، استمرار العمليات الإسرائيلية في ، مشيراً إلى أن القوات تواصل تنفيذ حملات دهم وتفتيش واعتقالات.كما أشار إلى أن المباحثات مع ستتناول ملفات إقليمية عدة، فيما اتهم باستهداف ، مؤكداً أن تعتزم اتخاذ إجراءات ضد المحكمة.