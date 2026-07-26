الحرس الثوري الإيراني: استفدنا من فترة وقف إطلاق النار على عكس أمريكا

وقال محبي في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "نحن استثمرنا وقف إطلاق النار ورفعنا قدراتنا، وزدنا من سرعة إنتاج صواريخنا ودقتها، كما عززنا جاهزيتنا العسكرية وقوينا منظوماتنا الدفاعية".واعتبر محبي أن لم تستطع الاستفادة من الهدنة، مضيفاً: "إذا نظرنا إلى حجم المخزون النفطي الأمريكي المنخفض، نصل إلى نتيجة مفادها أن لم تتمكن من استثمار هذه الفرصة أو تعويض عجزها النفطي".وفي سياق متصل، قال عضو لجنة والسياسة الخارجية في ، بروجردي، إن قدرة على الصمود وإمكاناتها التسليحية وسرعة إعادة الإعمار "جاءت كلها بما يفوق توقعات الجميع".وكانت صحيفة " تايمز" قد كشفت أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي أرجأ خططاً لتصعيد الحملة العسكرية ضد إيران، خشية استنزاف مخزونات صواريخ الاعتراضية وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي.