الشرع يؤكد: العلاقات مع العراق تشهد تحسناً مستمراً

وفيما يتعلق بالأوضاع في ، شدد الرئيس السوري على عدم وجود أي نية لدى بلاده للقيام بتدخل عسكري هناك. وأوضح أن دمشق تبحث مع الحكومة عن حلول تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان عبر مقاربة شاملة للأزمة، مؤكداً أن الحل ليس بالضرورة أمنياً.وحذر الشرع من أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على ، مؤكداً دعم بلاده لاحتكار للسلاح وقرار السلم والحرب، ومعرباً عن خشيته من اتساع رقعة الحرب في المنطقة.وحول الصراع الإقليمي، بيّن الرئيس الشرع أن بلاده تتجنب الصدام مع ولا مصلحة لها في ذلك، مشيراً إلى وجود عمل للوصول إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول.وأكد أن نجاح هذا الاتفاق الأمني سيمهد الطريق نحو سلام شامل، دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل.وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الشرع إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية لن يكون ذا جدوى حقيقية دون شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.