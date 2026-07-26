انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري

وذكر المصدر أن الناقلة كانت تسير خارج المسار الملاحي الذي حددته السلطات الإيرانية، مشيراً إلى أن سبق أن حذرت السفن من مغبة عن المسارات المعلنة، مؤكدة أن المخالفين "سيتحملون تداعيات ذلك".ويأتي الحادث بعد أيام من محادثات إيرانية - عُمانية في طهران، تناولت آليات إدارة الملاحة الآمنة في ، واحترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين.